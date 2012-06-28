Євро-2012: у Києві зіграють Іспанія і Італія

Закінчилися півфінальні матчі Чемпіонату Європи з футболу.

Німеччина - Італія 1:2 (Озил 90+2 пен. - Балотеллі 20, 36). Перевагу, здобутув першомутаймі,італійціцілкомспокійновтримали- атакинімецькоїкоманди нестворили біляїх воріт справдінебезпечнихмоментів,асамі вонимоглиі збільшитирахунок.Пенальті наприкінці гри- лишедеяка втіхапереможеним.



Такимчином, 1липня наНСКОлімпійськийвКиєвівийдутьзбірніІспаніїта Італії.

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