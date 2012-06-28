Євро-2012: у Києві зіграють Іспанія і Італія
23:38, 28 червня 2012Спорт
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Закінчилися півфінальні матчі Чемпіонату Європи з футболу.
Німеччина - Італія 1:2 (Озил 90+2 пен. - Балотеллі 20, 36).
Перевагу, здобутув першомутаймі,італійціцілкомспокійновтримали- атакинімецькоїкоманди нестворили біляїх воріт справдінебезпечнихмоментів,асамі вонимоглиі збільшитирахунок.Пенальті наприкінці гри- лишедеяка втіхапереможеним.
Такимчином, 1липня наНСКОлімпійськийвКиєвівийдутьзбірніІспаніїта Італії.
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