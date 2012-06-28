Євро-2012: Італія легко рве німецький захист
22:36, 28 червня 2012Спорт
1983
Зіграно перший тайм у півфінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу.
Німеччина - Італія 0:2 (Балотеллі 20, 36). Перерва.
Першийгол "назрівав".ВоротарзбірноїНімеччинидвічікрасивоврятувавсвоюкомандупісля ударівврозріз захисників, які не встигаликрутитися.Алевтретєразі він лишем'ячаочимапровів:Кассанообігравдвохсуперниківнарозворотіі зліванавісивнаБалотеллі, тойпішовзаспинузахисника, вистрибнуввище іголовоюпереправивм'яч упротихідНойєру.
Другийгол -чистийпрохідтогожМаріоБалотеллі- післяпасуу відрив- одиннаоднімайже відсерединиполяі якнайсильніший, близький додев'ятки, удар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter