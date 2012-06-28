Євро-2012: Італія легко рве німецький захист

Зіграно перший тайм у півфінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу.

Німеччина - Італія 0:2 (Балотеллі 20, 36). Перерва. Першийгол "назрівав".ВоротарзбірноїНімеччинидвічікрасивоврятувавсвоюкомандупісля ударівврозріз захисників, які не встигаликрутитися.Алевтретєразі він лишем'ячаочимапровів:Кассанообігравдвохсуперниківнарозворотіі зліванавісивнаБалотеллі, тойпішовзаспинузахисника, вистрибнуввище іголовоюпереправивм'яч упротихідНойєру.



Другийгол -чистийпрохідтогожМаріоБалотеллі- післяпасуу відрив- одиннаоднімайже відсерединиполяі якнайсильніший, близький додев'ятки, удар.

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