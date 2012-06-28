Мер: Євро принесло до бюджету Донецька 300 мільйонів гривень

Як повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко, такий розрахунок зроблено з того, що кожний турист під час перебування в місті в день залишав приблизно 100 євро.

Мер також відзначив, що Євро - в Донецьку - це не тільки п'ять матчів, які були проведені на «Донбас Арені», а це й чотири роки плідної роботи.

Так, у Донецька з'явилися нові аеропорт, залізничний вокзал, прекрасні дороги і сучасний пасажирський автотранспорт. До Євро було відкрито багато нових готелів і, зокрема, готелів високого класу, таких як «Вікторія», «Шахтар Плаза», «Park Inn», «Столичний», «Європа», «Озерний».

О.Лук’янченко нагадав, що під час підготовки до Чемпіонату в місті було проведено мовне навчання людей, готових до обслуговування іноземних туристів, пройшло багато тематичних тренингів, були відповідним чином підготовлені медицина, міліція, транспортні компанії, комунальні служби тощо.

За оцінкою УЄФА і Національного Агентства Євро-2012, Донецьк, як приймаюче місто, повністю впоралося з покладеними функціями в організації Турніру.

На матчах фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в місті Донецьку побувало близько 300 тисяч уболівальників, з яких понад 57 тисяч прибули до міста авіатранспортом, 70 тисяч - залізничним транспортом, решта - автотранспортом.

За інформацією Донецького прикордонного загону за період проведення Євро-2012 кордон перетнули 142,8 тисяч людей.

У середньому кожен матч Єврочемпіонату на стадіоні «Донбас Арена» відвідувало більш як 45 тисяч уболівальників. Здебільшого, це уболівальники з Англії, Франції, Іспанії, Польщі, Німеччини, Росії, України.

Найбільша кількість уболівальників була зафіксована на матчі Україна-Франція 15 червня в кількості 50 тисяч людей.

За всі матчі в рамках Євро-2012 стадіон «Донбас Арена» відвідали більш як 240 тис. уболівальників.

«Чемпіонат у Донецьку пройшов комфортно. Це головне досягнення Донецька. Ми змогли створити умови, як для гостей, так і для наших жителів», - підсумував О.Лук’янченко.