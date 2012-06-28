Перший фіналіст Євро-2012 прилітає до Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОК «Євро-2012 Україна».

У прес-службі зазначили, що через високу зацікавленість цією подією з боку ЗМІ і громадськості, на час прильоту збірної буде організовано протокольну зйомку на пероні аеропорту. До участі у цьому заході запрошуються виключно телевізійні оператори і фотографи. Акредитація відбуватиметься в аеропорту за умови пред’явлення журналістського посвідчення і паспорта та прибуття в аеропорт «Київ» не пізніше 11.30.