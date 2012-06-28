Перший фіналіст Євро-2012 прилітає до Києва
11:42, 28 червня 2012Спорт
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Cьогодні, о 12.30 до Київського міжнародного аеропорту «Київ» прибуває перша команда-фіналіст УЄФА Євро 2012 – збірна Іспанії.
«Жуляни» чекають на Іспанію о 12.30, фото: А. Іскрицька
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОК «Євро-2012 Україна».
У прес-службі зазначили, що через високу зацікавленість цією подією з боку ЗМІ і громадськості, на час прильоту збірної буде організовано протокольну зйомку на пероні аеропорту. До участі у цьому заході запрошуються виключно телевізійні оператори і фотографи. Акредитація відбуватиметься в аеропорту за умови пред’явлення журналістського посвідчення і паспорта та прибуття в аеропорт «Київ» не пізніше 11.30.
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