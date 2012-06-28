Під час Євро в Україну приїхали 7 мільйонів людей

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, починаючи з 5 червня кордон вже перетнуло 7 мільйонів осіб та близько 1,7 мільйона транспортних засобів.

Протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік на державному кордоні знову значно зріс. Так, через пункти пропуску прослідувало 330 тисяч осіб та 65 тисяч транспортних засобів. Це перш за все пов`язано з проведенням в Україні півфінального матчу футбольного чемпіонату Євро-2012 між збірними Португалії та Іспанії.

Під час чвертьфінальних матчів в Україні через кордон прослідувала найбільша за останній час кількість людей – понад 340 тисяч.

Сьогодні вночі після виступу з України відбула збірна команда Португалії, а от перші фіналісти – збірна Іспанії, очікують на фінал в нашій державі. Наразі Державна прикордонна служба України очікує на значне збільшення пасажиро-транспортного потоку під час фінальної гри футбольного чемпіонату, яка відбудеться в Києві. З 5 червня на кордоні оформлено 1300 організованих груп вболівальників.