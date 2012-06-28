На Хрещатику роздадуть добродійні презервативи

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомили на прес-конференції у Києві представники Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД».

Також під час акції роздаватимуть презервативи.

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Як повідомляв УНІАН, за день до фіналу Євро-2012, 30 червня, у Києві в офіційній фан-зоні чемпіонату відбудеться грандіозний благодійний концерт, присвячений боротьбі зі СНІДом. На сцену вийдуть легендарні музиканти – Елтон Джон та група Queen с Адамом Ламбертом. Цей концерт стане найбільш масштабною соціальною та культурною подією Євро-2012. Пройде під девізом «Футбол - це гра мільйонів. Твоє життя – це не гра! Зупинимо СНІД разом!»

Розпочнеться він о 20-й год. і триватиме за північ. Під час концерту буде організовано збір благодійних пожертвувань. «Зібрані кошти буде направлено на новий спільний проект СНІД-фонду Елтона Джона і Фонду «АнтиСНІД», який, використовуючи футбольні символи і правила, розповість українським дітям про ВІЛ/СНІД.

Концерт, організований Фондом Олени Пінчук «АнтиСНІД», проводиться за підтримки UEFA. Він буде транслюватися в прямому ефірі українського та польського телебачення.