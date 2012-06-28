Два голи Шевченка принесли Україні мільйон євро

Загальний призовий фонд Євро-2012 становить 200 млн. євро, повідомляє сайт Чемпіонат. Кожен із 16 учасників гарантовано одержить по 8 млн євро. Інше залежить від спортивних успіхів збірних. За кожну перемогу на груповому етапі виплачується додатково 1 млн євро, а за нічию – 0,5 млн євро.

Участь у півфіналі гарантує отримання ще 3 млн євро.

Фіналістам турніру дістанеться додатково 4,5 млн євро, а переможцю – 7 млн. євро.

Як відомо, збірна України вибула з боротьби вже на груповій стадії, записавши в свій актив лише одну перемогу. Таким чином, загальна сума, яку одержить ФФУ за виступ української збірної на Євро-2012, складе 9 млн євро.