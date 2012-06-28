Євро-2012: Іспанія вийшла в фінал

Визначився перший фіналіст Чемпіонату Європи з футболу.

Португалія - Іспанія 0:0 в основний і додатковий час. За пенальті - 2:4. ВоротаріПатрісіуіКасільясвзялиперші післяматчові 11-метровівідХавіАлонсоіМоутінью.



Іньєста,Пепе, Піке, Нані, Рамосзабилисвоїголи- всекрасиво:подев'яткахабоуклавшиворотаря,аРамостакі поготівнавісом у центр.



ПіслятогоякАлвешпотрапиву поперечину, м'ячФабрегасаставостаннім,і спробаРоналдувже незнадобилася. Тож Іспанія стає першим учасником фінала Євро-2012 у Києві 1 липня, а другого визначать завтра Німеччина й Італія.

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