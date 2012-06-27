Євро-2012: у матчі Португалія - Іспанія закінчився основний час
23:35, 27 червня 2012Спорт
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У Донецьку триває перший півфінал Чемпіонату Європи з футболу
Для Кріштіану Роналду це був невдалий день
Іспанія - Португалія 0:0 в основний час.
Півтори годинидві командивисокогокласувитратили на те, що пильнопридушувалиспробиодна одноїзагостритигру.Такі незагострили. Двічі - з гри і зі штрафного - міг відзначитися Роналду, але м'яч пройшов набагато вище воріт.
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