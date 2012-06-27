4 російських фанів залишаються під слідством у Варшаві

Як передає ІТАР-ТАРС, про це журналістам повідомив сьогодні посол Росії в Польщі Олександр Алексєєв.

"Подано апеляції трьох засуджених", - сказав він, нагадавши, що до цього часу вердикт суду почули троє росіян, одного з яких засуджено до трьох місяців позбавлення волі, а двох інших - до двох.

Ще четверо громадян Росії, справи яких польська сторона вирішила розглядати у звичайному, а не прискореному режимі, залишаються під вартою.

"Стосовно них прокуратура продовжила термін завершення збору матеріалів розслідування до 3 липня, щоб у поліції був час для аналізу відеозаписів", - сказав він. Таким чином, затримані ще до суду проведуть у в'язниці майже місяць.

Як повідомлялося, громадяни Росії були затримані в Польщі під час Євро-2012 через безпорядки, що відбувалися в дні матчів за участю російської збірної. Загалом у поліцію потрапили понад 100 росіян. Більшість з них були звільнені, кілька людей отримали умовні терміни і оплатили штрафи. Під вартою залишаються 7 громадян РФ. Їх звинувачують у нападі на поліцейських і участі в бійках.