Іспанський журналіст отримав під півфінал те, що загубив на чвертьфіналі

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв'язків з громадськістю, Х.Антоніо так поспішав на матч 23 червня між Іспанією і Францією, що загубив сумку з ноутбуком, грошима та документами прямо перед грою.

Але завдяки спільній роботі співробітників міського виконавчого комітету та правоохоронців втрачене майно журналіста вдалося швидко розшукати.

Правоохоронці зазначили, що «вражений швидкою реакцією міліціонерів, Х.Антоніо висловив їм подяку за виконану роботу».