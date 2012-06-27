Фред передрік: Португалія піде у фінал

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірної Португалії.

Перед Фредом, як завжди, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у першому півфіналі. Вибір тхора припав на збірну Португалії.

Як повідомляв УНІАН, у попередніх своїх прогнозах, зроблених перед чвертьфіналами 21, 22, 23 та 24 червня Фред «навіщував» перемогу збірним Португалії, Німеччини, Іспанії та Італії над командами Чехії, Греції, Франції та Англії, що й справдилося.