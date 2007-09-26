Огляд матчів Кубка Ліги: Ліверпуль громить Рідінг

Фернандо Торрес відзначився хет-триком в захопливому матчі третього раунду Кубка Ліги між "Ліверпулем" і "Рідінгом", що завершився перемогою "мерсисайдців" з рахунком 4:2.

На тлі трудових перемог "Манчестер Сіті" і "Арсенала" матч на "Мадейські Стедіум" виглядав справжньою гольовою феєрією. На 23-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Йоссі Бенаюн, який відмінним ударом з дальньої дистанції пробив голкіпера Адама Федерікі.

Чотири хвилини по тому рахунок зрівнявся завдяки голу Бобі Конві, проте на початку другого тайму Торрес забив свій перший м`яч у грі і знов вивів гостей вперед. На 64-ій хвилині "Рідінг" повторно відігрався - цього разу зусиллями Джона Халлза, але сім хвилин по тому Торрес відзначився вдруге, а потім оформив хет-трик, вийшовши сам на сам з воротарем.

Молодіжний склад "Арсенала" зміг добитися перемоги над "Ньюкаслом" лише в кінцівці матчу на "Емірейтс Стедіум".

У першому таймі дебютант "канонірів" польський воротар Лукаш Фабіанські продемонстрував відмінну реакцію, відбив удар Обафемі Мартінса, тоді як біля воріт "сорок" активність проявляв Ніклас Бендтнер.

Здавалося, що матч котиться до додаткового часу, проте за вісім хвилин до кінця Бендтнер вразив ворота "Ньюкасла" ударом головою, а в останні секунди Денілсон зняв питання про переможця, забивши другий гол.

"Манчестер Сіті" зі скрипом здобув домашню перемогу над "Норвічем", зігравши зі своїм улюбленим цього сезону рахунком 1:0.

Георгіос Самарас, про якого всі вже почали потихеньку забувати, забив єдиний і переможний гол на 90-ій хвилині зустрічі, і "городяни" здобули по суті незаслужену перемогу.

"Портсмут" також переміг з мінімальним рахунком - в поєдинку з "Барнлі" єдиний гол на свій рахунок записав Девід Нюджент.

Офіційний сайт ФК "Челсі"