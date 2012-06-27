Нападник збірної Селезньов «наїхав» на Блохіна

Нападник донецького футбольного клубу «Шахтар» і національної збірної України з футболу Євген Селезньов піддав різкій критиці головного тренера збірної Олега Блохіна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК «Шахтар», коментуючи деякі вислови О.Блохіна на прес-конференції в Києві, Є.Селезньов висловив нерозуміння, чому тренер жодного разу не виставив його на гру в матчах Євро-2012.

«Таке відбувається вже не вперше. Я не можу зрозуміти, що означають слова (О.Блохіна) «я не хотів Женю кривдити». Кривдити як? Я футболіст не такого рівня? Я поїхав на місяць, не зіграв на Євро ні хвилини, а зараз ще змушений слухати і читати якісь знущання», - сказав Є. Селезньов.

Він також заявив, що «переходити на особистості – це нетактовно», підкресливши, що «Блохін був великим, дуже сильним гравцем, володарем «Золотого м`яча», але зараз він уже не гравець, а тренер». «І говорити треба не про кар`єру футболіста, а про тренерську. Я дуже вдячний Блохіну за те, що він включив мене в заявку на Євро. Але після того, як я не зіграв ні хвилини на чемпіонаті Європи, після того, як мені не було дано шансу, говорити в інтерв`ю, що він не хотів кривдити мене і мій рівень...», - сказав Є.Селезньов.

Він вважає, що «якщо Блохін не бачив у мені рівня – не треба було брати в збірну». При цьому Є.Селезньов підкреслив, що «я такий, який є, і свій рівень постійно підтримую». «Я два роки підряд стаю найкращим бомбардиром чемпіонату України, причому в різних командах», - констатував Є.Селезньов.

«Можливо, ніколи не одержу «Золотого м`яча» і не буду великим гравцем, як Шевченко, Блохін чи Бєланов. Але й Блохін ніколи не буде таким великим тренером, як Мірча Луческу чи Хуанде Рамос», - додав Є.Селезньов.

Він також висловив здивування з приводу того, «як могли не грати Ракицький, Шевчук і Кучер». «Хлопці стають чемпіонами України не перший рік. Вони виступають у Лізі чемпіонів. У збірній України дуже сильний підбір футболістів. Мені цікаво, яким має бути рівень гравців, якщо в збірній не грають чемпіони країни?», - запитав Є.Селезньов.

Він також сказав, що не розуміє слова О.Блохіна про те, що в Україні немає сильних нападаючих. «Я ж вважаю, що в Україні багато хороших футболістів і є дуже сильна команда. В іншому – справа за тренером», - акцентував нападаючий збірної.«Я не кажу, що саме я мав грати в збірній, що я суперфутболіст, що я – найсильніший. Просто мені не хотілося б, щоб головний тренер збірної знущався наді мною після того, як я не зіграв ні хвилини на Євро-2012», - додав Є.Селезньов.