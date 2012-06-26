Блохін каже, що молодим футболістам добре б пограти в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

О.Блохін відзначив, що у капітана збірної Андрія Шевченка підхід до гри істотно відрізняється від менталітету молодих українських гравців. За словами тренера, у А.Шевченка менталітет не українського футболіста, а західного. О.Блохін відзначив, що А.Шевченко весь час прагне до подальшого зростання, тоді як нашим багатьом гравцям потрібно значно підрости в плані професійного ставлення до своєї справи.

У зв'язку з цим, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого переходу деяких молодих гравців української збірної після Євро-2012 до провідних європейських клубів і щодо його ставлення до цього, О.Блохін сказав: «Думаю, на користь піде, якщо вони виїдуть».