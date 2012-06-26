Українські музеї відвідали лише 2 тисячі іноземних вболівальників

Про це повідомляє Інформаційний центр "Україна-2012".

"Ми пропонуємо гостям столиці платні і безкоштовні екскурсії, вболівальники цікавилися в рівній мірі і тими, і іншими. Розділилися вони приблизно порівну, більше тисячі туристів замовили різні платні екскурсії, і близько тисячі - відвідали безкоштовні", - розповів керівник інфоцентру офіційної фан-зони Києва Арсеній Фінберг.

За його словами, серед іноземців популярні екскурсії до Києво-Печерської Лаври, музею Великої Вітчизняної війни, тур "Комуністичний Київ", який розповідає про радянське минуле столиці, а також "Секретний Київ", в якому розповідається про невідомі і загадкові місця міста.

Крім того, дуже популярні оглядові екскурсії на автобусі і екскурсії по Дніпру.

Особливу цікавість у гостей столиці викликають так звані "пивні тури" - екскурсії пивними ресторанами і приватними пивоварнями міста.

Також популярністю користуються туристичні інформаційні центри столиці. У середньому за допомогою до волонтерів центру звертаються близько 300 туристів щодня.

"Як правило, людей цікавить, як дістатися до стадіону, або що цікавого можна подивитися в столиці. Бувають і не дуже приємні приводи для звернень - люди втрачають документи, речі. Ми допомагаємо всім", - сказав А.Фінберг.