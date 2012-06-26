На завтра в Донецьку забронювали 99% готельних місць

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, напередодні півфінального матчу між збірними Іспанії і Португалії в Донецьку майже немає вільних місць у готелях. На 27 червня у готелях заброньовано 99% номерів, а в кемпінг-парку на 26 червня вже зайнято більш як 1,2 тис. місць (з тих 3,9 тис. місць).

У прес-центрі нагадали, що на півфінальний матч між збірними Іспанії і Португалії Донецьк чекає більш як 50 тис. фанів з усієї Європи та України.