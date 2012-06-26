На завтра в Донецьку забронювали 99% готельних місць
19:44, 26 червня 2012Спорт
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У Донецьку на 27 червня, день матчу Євро-2012 між збірними з футболу Іспанії і Португалії, який відбудеться на «Донбас Арені», заброньовано 99% готельних номерів.
Завтра “Донбас-Арена” прийме перший півфінал Євро-2012
Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, напередодні півфінального матчу між збірними Іспанії і Португалії в Донецьку майже немає вільних місць у готелях. На 27 червня у готелях заброньовано 99% номерів, а в кемпінг-парку на 26 червня вже зайнято більш як 1,2 тис. місць (з тих 3,9 тис. місць).
У прес-центрі нагадали, що на півфінальний матч між збірними Іспанії і Португалії Донецьк чекає більш як 50 тис. фанів з усієї Європи та України.
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