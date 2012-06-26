Українським «зіркам» боксу більше не доведеться покидати олімпійські ринги

15:01, 26 червня 2012
Спорт
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Член Міжнародного олімпійського комітету, президент Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA) Чінг Куо Ву презентував у Києві два революційних проекти AIBA.

Чінг Куо Ву та Володимир Продивус

 

До Києва пан Ву приїхав на чвертьфінальні матчі Євро-2012. Але це, швидше, привід. Головною його метою було представити спортивній громадськості два нових професійних проекти AIBA - клубну систему «Всесвітня серія боксу» (WSB) і «Професійну боксерську програму AIBA» (APB). Ми попросили пана Чінг Куо Ву пояснити, навіщо потрібні українському боксу подібні нововведення?

- Минулого року на чемпіонаті світу в Баку Україна довела, що вона найкраща у світовому боксі. Тоді ваші співвітчизники завоювали рекордну кількість нагород - 4 золотих медалі та одну срібну. Це безпрецедентний випадок для турнірів такого високого рангу, - зазначив співрозмовник.

Українські спортсмени - загальновизнані переможці! Ми вважаємо, що без України обидві нові версії AIBA не будуть повнокровними. Але і вашому боксу без участі в цих проектах буде складно триматися врівень з сучасними світовими трендами.

Вже два сезони успішно розвивається в світі клубний формат WSB. На жаль, до сьогоднішнього дня українські боксери представляють лише клуби інших країн. 17 зоряних спортсменів приносять славу і дивіденди закордонним командам. У їх числі - дворазовий чемпіон серії WSB Сергій Дерев`янченко з Миколаєва. Ми сподіваємося змінити ситуацію і започаткувати український клубний рух.

Перші два роки в проекті брало участь 12 команд. Ми хочемо розширити їх число до 16-ти. Приєднатися до WSB вже готова команда з Аргентини, успішно йдуть переговори з командою з Марокко, активно спілкуємося з цього приводу з польськими функціонерами боксу. І, звичайно ж, ми чекаємо, що в наступному сезоні, який стартує в листопаді 2012 року, до WSB приєднається команда з України.

Всесвітня серія боксу - це професійний проект, в якому беруть участь клуби різних країн. Формат бою схожий з тим, який сьогодні існує в професійному боксі і включає 5 раундів по 3 хвилини. Вагові категорії розбиті дещо інакше, ніж в олімпійському боксі - їх не 10, а 5. Команди виставляють боксерів в кожній вазі. Спортсмени боксують без шоломів і майок.

Структура APB також виписана досить детально. Поки допрацьовуємо деталі, Міжнародна асоціація любительського боксу вже почала підписувати серйозних бійців для участі в даній версії. Ми сподіваємося, що під час і після Олімпіади в Лондоні задіємо у цій програмі кращих боксерів за версією WSB.

До слова, боксерів дуже зацікавило, що учасники боїв в WSB і APB, матимуть право на олімпійські ліцензії. Приміром, через програму APB планується розігрувати - ні багато, ні мало - 56 ліцензій! Програма WSB також надасть можливість 10 кращим боксерам бути ліцензованими на Олімпійських Іграх. Тобто, 66 осіб зможуть потрапити на Олімпіаду 2016 року в Ріо-де-Жанейро через нові програми. Це хороший стимул! А після Ігор боксери повернуться в свої професійні проекти. Встановлено лише одне обмеження: професійні боксери зможуть брати участь в Олімпіаді один раз.

Ми також впевнені, що найближчим часом в Україну почнуть проводити першості світу серед юніорів та кадетів. Високий рівень організації та відповідальності, який я спостерігав під час підготовки і в ході Євро-2012, дає підстави зробити висновок, що ваша країна готова проводити спортивні змагання будь-якого формату. Думаю, вже дуже скоро глобальна боксерська сім`я привезе сюди бійців всіх вікових категорій.

Слова лідера Міжнародної асоціації любительського боксу підтвердив президент Федерації боксу України Володимир Продивус. «Сьогодні ми підписуємо договір про наміри вступити в WSB, і вже в цьому році збираємося взяти участь у клубних чемпіонатах, які проводяться під егідою AIBA», - розповів пан Продивус.

Не всі знають, що боксом в Україну регулярно займаються 42000 осіб! У нових правилах AIBA закріплено, що боксерські «зірки», які братимуть участь у змаганнях за версіями WSB і APB, після закінчення спортивної кар`єри в любительському спорті отримають можливість перейти в професійний бокс, а потім - виходити на Олімпійські ринги. Це стане ефективним стимулом розвитку і для ФБУ, і для вітчизняного боксу.

Тепер ті, хто раніше приносив славу закордонним боксерським клубам, будуть представляти свою країну на світовому рівні.

Віктор Коробков

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