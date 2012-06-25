Кличко повідомить, коли буде його останній боксерський бій

Про це В.Кличко сьогодні заявив під час прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Дійсно, з'явилася інформація про те, що мій бій пройде на «Олімпійському». Вже навіть суперника назвали. Заявляю, що ця інформація не відповідає дійсності, жодних контрактів я не підписував. Коли у мене буде конкретна інформація, ми одразу зберемо прес-конференцію, де повідомимо про те, де і коли відбудеться мій наступний поєдинок», - зазначив В.Кличко.

Чемпіон світу з боксу також не назвав дати, коли у нього відбудеться останній поєдинок у кар’єрі.

«Коли прийде час, я зберу прес-конференцію і про все скажу», - зауважив В.Кличко.

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Сьогодні ряд інтернет-видан повідомили про те, що німецький боксер М.Чарр нібито підписав контракт на бій з В.Кличком. Спортсмен ліванського походження написав про це на власній сторінці у Facebook. У разі отримання згоди від В.Кличка бій нібито мав відбутися 1 або 8 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві.