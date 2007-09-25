Абрамович погрожує невдоволеним гравцям ”Челсі” розпродажем

Власник лондонського "Челсі" Роман Абрамович готовий розлучитися з футболістами, які відкрито висловлюють невдоволення звільненням з посади головного тренера Жозе Моурінью та призначенням на цю посаду Аврама Гранта. Російський бізнесмен не збирається допускати втручання гравців у справи клубу, пише англійське видання Daily Star.

За останньою інформацією, сильніше за інших своє невдоволення змінами в тренерському штабі висловлюють кращий бомбардир команди минулого сезону Дідьє Дрогба, а також захисник Ешлі Коул і новачок клубу Флоран Малуда. Минулої п`ятниці капітан "Челсі" Джон Террі провів збори гравців, проте стан справ від цього не покращився.

Ситуація обтяжується тим, що більшість англійських ЗМІ поставилися до призначення Аврама Гранта вкрай іронічно. Виявилось, що у 51-річного ізраїльського фахівця немає ліцензії категорії Pro, яка необхідна для довгострокової роботи з клубом рівня англійської прем`єр-ліги.

Позиція Абрамовича, за твердженням Daily Star, полягає в тому, що він не утримуватиме жодного з футболістів, які захочуть залишити "Челси" у зв`язку з відставкою Моурінью і призначенням Гранта.

Лента.ру