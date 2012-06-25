Іспанці кажуть, що Португалії не допоможе навіть Роналду

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами півзахисників іспанської "Барселони" Серхіо Бускетса і Хаві, вони чудово розуміють силу форварда мадридського "Реала", проте не сумніваються в своїх здібностях його зупинити.

"Зараз не протистояння "Барселони" і "Реала", це збірна Іспанії проти команди Португалії. Нам усім добре відомо, футболістом якого рівня є Роналду. Він переважно гратиме в зоні захисника Альваро Арбелоа, який його чудово знає (за виступами за "Реал"). Хоча, звичайно, щоб зупинити такого гравця, потрібно працювати всій команді", - признався С.Бускетс у інтерв'ю іспанській газеті "Марка".

Хаві зазначив, що іспанці зможуть позбавити К.Роналду простору. "Нам потрібно буде діяти дуже уважно. Ми намагатимемося "накривати" Роналду, щоб йому було незручно грати", - додав він.

Півфінал між збірними Іспанії та Португалії відбудеться 27 червня в Донецьку.