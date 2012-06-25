Польща чекає на свій півфінал Євро 30 тисяч іноземців
Польські організатори Чемпіонату Європи з футболу очікують приїзду на півфінал між збірними Німеччини та Італії 28 червня у Варшаві близько 30 тисяч іноземних уболівальників.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції повідомила міністр спорту і туризму Йоанна Муха.
Польські організатори очікують, що до Варшави приїде більше німецьких уболівальників, які вже викупили понад 8 тисяч із близько 55 тисяч місць на Національному стадіоні, де відбудеться матч.
Решта вболівальників, як іноземних, так і поляків, зможуть подивитися матч у варшавській фан-зоні, яка може вмістити одночасно 100 тисяч осіб.
За словами Й.Мухи, організатори турніру розраховують, що матчі у Польщі на стадіонах та у фан-зонах загалом подивляться 3 млн осіб.
"У фан-зонах є багато різних розваг, тому думаю, зможемо досягти цього результату", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, у Польщі вже відбулися 14 із 15 матчів Євро-2012, які, за останніми даними, подивилися на стадіонах та у фан-зонах близько 2,5 млн осіб.