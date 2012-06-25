Після вильоту з Євро, глава Російського футбольного союзу подав у відставку

20:23, 25 червня 2012
Спорт
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Голова Російського футбольного союзу (РФС) Сергій Фурсенко подав у відставку після невдалого виступу збірної Росії з футболу на Євро-2012.

Йдемо разом: Адвокат і Фурсенко звільнились, фото ”Спорт-Экспресс”

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це голова РФС повідомив Президенту Росії Володимиру Путіну.

«Дік Адвокат йде з посади головного тренера збірної Росії. Я прийняв для себе важке рішення – теж залишити посаду президента Російського футбольного союзу», – сказав С.Фурсенко.

У свою чергу, В.Путін підкреслив, що розраховує, що все встане на свої місця. «Хочу Вам подякувати за роботу. Футбол Росії розвивається – й розвивається досить інтенсивно. З'явилися нові талановиті гравці. Останній чемпіонат Росії був дуже цікавим. Реформовано систему суддівства, що дуже важливо, аби виключити договірні матчі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, збірна Росії з футболу не змогла вийти зі своєї групи в ході Чемпіонату Європи.

Після перемоги в стартовому матчі з чехами (4:1) росіяни зіграли внічию з поляками (1:1) і програли грекам (0:1).

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