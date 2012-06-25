ЗМІ: Коноплянку хочуть купити за 5 мільйонів євро

Про це повідомляє «Проспорт» з посиланням на турецьку газету Vatan.

Як зазначається в повідомленні, стартова пропозиція - 5 мільйонів євро. Така помірна сума обумовлена тим, що у Є.Коноплянки в грудні 2013 року закінчується контракт з "Дніпром".

Однак, зазначає «Проспорт», навряд чи Є.Коноплянка погодиться на пропозицію з Туреччини. Адже і "Дніпро" збирається виручити за цей трансфер не менш як 10 мільйонів євро, і сам гравець хоче грати в одному з провідних європейських чемпіонатів.

За інформацією ЗМІ, Є.Коноплянкою цікавляться лідери італійського футболу "Ювентус" та "Інтер". Крім італійських грандів, на Є.Коноплянку звернули увагу середняк чемпіонату Італії "Аталанта" та ліонський "Олімпік".