ЗМІ: Шевченко продовжить кар'єру в столиці США в клубі «Ді Сі»

За даними від близьких до гравця джерел, на які посилається «Сегодня», Шевченко підписав попередній контракт з найбільш титулованим клубом заокеанської ліги MLS "Ді Сі Юнайтед". Там Андрій зможе знову відчути себе 25-річним. Адже форма "Ді Сі" - тих самих чорно-червоних кольорів, що і в "Мілана", в якому пройшли кращі роки Шевченка.

Люди в чорному, як називають "Юнайтед", лідирують в Східній конференції. Зараз в MLS - екватор регулярного чемпіонату, по закінченні якого вісімкою кращих буде розіграний кубок ліги. Фінал - 1 грудня. Андрій стане третьою суперзіркою MLS. Зараз кольори "Лос-Анджелес Гелаксі" з зарплатою в $ 6,5 млн захищає Девід Бекхем, а в "Нью-Йорк Ред Буллз", отримуючи $ 4,5 млн, виступає Тьєррі Анрі. Як казав нам раніше екс-гравець "Ді Сі" українець Дема Коваленко, в MLS Шева зможе розраховувати на умови рівня Анрі.

До речі, "Ді Сі" може стати першою командою в кар'єрі Шеви, в якій він буде старше свого тренера - Бенджамін Олсен, або просто Бен, на півроку молодший 35-річного Андрія.

Крім клубного майбутнього Шевченка, зараз вирішується, яким буде його прощальний матч в Києві у зв'язку з тим, що він залишає збірну України. Розглядається декілька варіантів. Відповідно до одного з них, зіграють "Динамо" і "Мілан" - Андрій проведе по тайму за кожну команду. Інший варіант - українська збірна проти збірної гравців "Динамо", "Мілана" і "Челсі". На підтвердження варіанту № 2 - слова Андрія Вороніна, який як і Шевченко, оголосив про завершення кар'єри в національній команді. Він заявив, що ще разок одягне майку збірної - саме в прощальному матчі Шевченка.