Попов буде рахувати гроші від Євро через півтора-два роки

Як повідомляє прес-служба КМДА , про це заявив голова КМДА Олександр Попов. Зокрема, він наголосив на перспективах розвитку туристичної галузі та покращення інвестиційного клімату.

«Важливо, аби фінальна частина ЄВРО 2012 в Києві пройшла на високому організаційному рівні. Міська влада створила комфортні умови для гостей Києва і продовжує роботу в цьому напрямі. У майбутньому ми використаємо той позитивний імідж, який маємо шанс створити зараз, для розвитку ділових стосунків Києва зі світом. Найбільший прибуток, який ми можемо отримати від ЄВРО – позитивний імідж і авторитет країни та міста. А тому підраховувати дивіденди від проведення чемпіонату варто через півтора-два роки після ЄВРО», – такі переконання висловив Олександр Попов у програмі «Великий футбол» на телеканалі «Україна».

Голова КМДА також підкреслив, що фінал ЄВРО 2012 ознаменує початок нового етапу розвитку міста, адже столична влада має намір і надалі інтенсивно розвивати та відновлювати столичну інфраструктуру.