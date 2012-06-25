Кличко має нового суперника
08:35, 25 червня 2012Спорт
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Німецький боксер підписав контракт на бій з Віталієм Кличком
Останній суперник Віталія Кличка?
Німецький боксер Мануель Чарр підписав контракт на бій із чемпіоном світу за версією WBC Віталієм Кличком. Про це спортсмен ліванського походження повідомив на власній сторінці в Facebook, пише Спорт-Експрес.
На сьогоднішній день 27-річний Чарр займає 11-у сходинку у світовому рейтингу WBC. Тепер для проведення поєдинку не вистачає тільки підпису Віталія Кличка. У разі отримання згоди від чемпіона світу бій відбудеться 1 або 8 вересня в Києві.
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