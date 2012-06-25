Кличко має нового суперника

Німецький боксер Мануель Чарр підписав контракт на бій із чемпіоном світу за версією WBC Віталієм Кличком. Про це спортсмен ліванського походження повідомив на власній сторінці в Facebook, пише Спорт-Експрес.

На сьогоднішній день 27-річний Чарр займає 11-у сходинку у світовому рейтингу WBC. Тепер для проведення поєдинку не вистачає тільки підпису Віталія Кличка. У разі отримання згоди від чемпіона світу бій відбудеться 1 або 8 вересня в Києві.