Стартує Чемпіонат України із пляжного волейболу
04:04, 25 червня 2012Спорт
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Змагання триватимуть чотири дні - до 28 червня.
Стартує фінальний тур
У Черкасах 25 червня розпочнеться 3 тур Чемпіонату України із пляжного волейболу серед чоловіків та жінок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, позмагатися до міста приїдуть команди з усієї країни. Організатори змагань очікують близько 30 чоловічих та 20 жіночих пар спортсменів.
Змагання триватимуть чотири дні - до 28 червня.
А з 29 червня по 2 липня в Черкасах проходитиме Чемпіонат України із пляжного волейболу серед юнаків та дівчат 1993-1994 років народження.
Довідка УНІАН. Чемпіонат України із пляжного волейболу складається із трьох турів та розіграшу Кубку України. Переможець Чемпіонату України визначається за результатами фінального туру.
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