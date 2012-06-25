Стартує Чемпіонат України із пляжного волейболу

У Черкасах 25 червня розпочнеться 3 тур Чемпіонату України із пляжного волейболу серед чоловіків та жінок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, позмагатися до міста приїдуть команди з усієї країни. Організатори змагань очікують близько 30 чоловічих та 20 жіночих пар спортсменів.

Змагання триватимуть чотири дні - до 28 червня.

А з 29 червня по 2 липня в Черкасах проходитиме Чемпіонат України із пляжного волейболу серед юнаків та дівчат 1993-1994 років народження.

Довідка УНІАН. Чемпіонат України із пляжного волейболу складається із трьох турів та розіграшу Кубку України. Переможець Чемпіонату України визначається за результатами фінального туру.