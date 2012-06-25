Євро-2012: в матчі Англія - Італія переміг Джанлуїджі Буффон

Післяматчевими пенальті завершився останній чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

Англія- Італія0:0,2:4- запенальті. ОстаннячвертьфінальназустрічЄвро-2012сталапершою гроюЧемпіонату,де булиекстра-тайміпісляматчевіодинадцятиметрові.



З чотирьохударіванглійськоїкоманди одинприйшовся впоперечину,а одинузявворотаріталійців -досвідчений, 34-річнийДжанлуїджіБуффон, який захищаєворотазбірноїостанні15років.



Уіталійськихпробиваючихбув одинпромах. *** Упівфінальномуматчі Італіязіграєу Варшаві 28червня протизбірноїНімеччини.



За деньдо того вДонецькувизначиться першийфіналістз париПортугалія -​​Іспанія.

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