Євро-2012: в матчі Англія - Італія переміг Джанлуїджі Буффон

00:24, 25 червня 2012
Спорт
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Післяматчевими пенальті завершився останній чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

Джанлуиджи Буффон у матчі на НСК ”Олімпійський”

Англія- Італія0:0,2:4- запенальті.

ОстаннячвертьфінальназустрічЄвро-2012сталапершою гроюЧемпіонату,де булиекстра-тайміпісляматчевіодинадцятиметрові.

З чотирьохударіванглійськоїкоманди одинприйшовся впоперечину,а одинузявворотаріталійців -досвідчений, 34-річнийДжанлуїджіБуффон, який захищаєворотазбірноїостанні15років.

Уіталійськихпробиваючихбув одинпромах.

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Упівфінальномуматчі Італіязіграєу Варшаві 28червня протизбірноїНімеччини.

За деньдо того вДонецькувизначиться першийфіналістз париПортугалія -​​Іспанія.

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