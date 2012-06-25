Євро-2012: в матчі Англія - Італія переміг Джанлуїджі Буффон
00:24, 25 червня 2012Спорт
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Післяматчевими пенальті завершився останній чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.
Джанлуїджі Буффон у матчі на НСК ”Олімпійський”
Англія- Італія0:0,2:4- запенальті.
ОстаннячвертьфінальназустрічЄвро-2012сталапершою гроюЧемпіонату,де булиекстра-тайміпісляматчевіодинадцятиметрові.
З чотирьохударіванглійськоїкоманди одинприйшовся впоперечину,а одинузявворотаріталійців -досвідчений, 34-річнийДжанлуїджіБуффон, який захищаєворотазбірноїостанні15років.
Уіталійськихпробиваючихбув одинпромах.
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Упівфінальномуматчі Італіязіграєу Варшаві 28червня протизбірноїНімеччини.
За деньдо того вДонецькувизначиться першийфіналістз париПортугалія -Іспанія.
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