Біля фан-зони на Хрещатику вболівальник упав з дерева
23:52, 24 червня 2012Спорт
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Біля фан-зони на Хрещатику стюарти спробували зняти з дерева вболівальника, який дивився чвертьфінальний матч Євро-2012 між збірними Англії та Італії.
"20-річний чоловік, мешканецьПолтавщини,залізналипубіляфан-зони.Стюартиі міліціякількахвилиннамагалисяумовитийогозлізтидобровільно.Коли це недопомогло,вониспробувализнятийого здерева, врезультатічогомолодийчоловікзламавгілку, наякійсидів,і впаввниз",- повідомиликореспондентуУНІАН устоличномуглавкуміліції.
Правопорушникцілий,алевнайближчомувідділенняміліціїнаньогоскладутьпротоколза пошкодженнязеленогонасадження.
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