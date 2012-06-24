Біля фан-зони на Хрещатику вболівальник упав з дерева

Біля фан-зони на Хрещатику стюарти спробували зняти з дерева вболівальника, який дивився чвертьфінальний матч Євро-2012 між збірними Англії та Італії.

"20-річний чоловік, мешканецьПолтавщини,залізналипубіляфан-зони.Стюартиі міліціякількахвилиннамагалисяумовитийогозлізтидобровільно.Коли це недопомогло,вониспробувализнятийого здерева, врезультатічогомолодийчоловікзламавгілку, наякійсидів,і впаввниз",- повідомиликореспондентуУНІАН устоличномуглавкуміліції.



Правопорушникцілий,алевнайближчомувідділенняміліціїнаньогоскладутьпротоколза пошкодженнязеленогонасадження.

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