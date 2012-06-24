Віщун Фред «поставив» на італійців
18:23, 24 червня 2012Спорт
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Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові «напророчив» результат матчу Італія - Англія, який відбудеться сьогодні у Києві.
Тхір-віщун у чвертьфіналах ще не помилявся
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.
«Перед тваринкою, як завжди, поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь в останньому матчі чвертьфіналу. Вибір тхора припав на збірну Італії», - зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у попередніх своїх «прогнозах», зроблених перед матчами-півфіналами 21, 22 та 23 червня, пухнастий звірок з Харківського зоопарку «навіщував» перемогу збірним Португалії, Німеччини та Іспанії над командами Чехії, Греції та Франції, що й направду збулося.
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