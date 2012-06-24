Віщун Фред «поставив» на італійців

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.

«Перед тваринкою, як завжди, поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь в останньому матчі чвертьфіналу. Вибір тхора припав на збірну Італії», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у попередніх своїх «прогнозах», зроблених перед матчами-півфіналами 21, 22 та 23 червня, пухнастий звірок з Харківського зоопарку «навіщував» перемогу збірним Португалії, Німеччини та Іспанії над командами Чехії, Греції та Франції, що й направду збулося.