Легенду португальського футболу госпіталізували в Познані

Легенду португальського футболу Ейсебіо lа Сільва Феррейра, який супроводжує збірну Португалії на Євро-2012, госпіталізували увечері 23 червня в одну з лікарень Познані.

Як передає Lenta.ru, про це повідомляється на сайті Федерації футболу Португалії.

70-річний Ейсебіо відчув себе зле, перебуваючи на базі португальської команди в Опаленіце. Після медичного огляду і консультацій з особистим лікарем, який перебуває в Лісабоні, ветерана португальського футболу доправили до лікарні у супроводі медиків зі штабу збірної Португалії.

Взимку 2012 року Ейсебіо переніс пневмонію - це вже не перша за рік госпіталізація для колишнього футболіста.

Він провів за збірну Португалії 64 матчі і забив 41 гол, зокрема ставши бронзовим медалістом чемпіонату світу 1966 року.

Увечері 21 червня Португалія стала першим півфіналістом Євро-2012, обігравши збірну Чехії - 1:0. Півфінальний матч проти збірної Іспанії чекає португальців 27 червня.