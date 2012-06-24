Легенду португальського футболу госпіталізували в Познані
Ейсебіо поклали в одну з лікарень Познані.
Легенду португальського футболу Ейсебіо lа Сільва Феррейра, який супроводжує збірну Португалії на Євро-2012, госпіталізували увечері 23 червня в одну з лікарень Познані.
Як передає Lenta.ru, про це повідомляється на сайті Федерації футболу Португалії.
70-річний Ейсебіо відчув себе зле, перебуваючи на базі португальської команди в Опаленіце. Після медичного огляду і консультацій з особистим лікарем, який перебуває в Лісабоні, ветерана португальського футболу доправили до лікарні у супроводі медиків зі штабу збірної Португалії.
Взимку 2012 року Ейсебіо переніс пневмонію - це вже не перша за рік госпіталізація для колишнього футболіста.
Він провів за збірну Португалії 64 матчі і забив 41 гол, зокрема ставши бронзовим медалістом чемпіонату світу 1966 року.
Увечері 21 червня Португалія стала першим півфіналістом Євро-2012, обігравши збірну Чехії - 1:0. Півфінальний матч проти збірної Іспанії чекає португальців 27 червня.