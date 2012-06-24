За фанами в Києві наглянуть 7 тисяч міліціонерів

Охорону громадського порядку в Києві під час сьогоднішнього матчу Євро-2012 забезпечуватимуть від 3 до 7 тис. співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

При цьому у главку міліції зауважили, що ця цифра корегуватиметься в залежності від оперативної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на НСК «Олімпійський» в рамках Євро-2012 гратимуть збірні Англії та Італії.