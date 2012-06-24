За фанами в Києві наглянуть 7 тисяч міліціонерів
14:41, 24 червня 2012Спорт
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Правопорядок у Києві під час матчу Євро-2012 Англія - Італія забезпечуватимуть до 7 тис. правоохоронців.
Цифра правоохоронців коригуватиметься
Охорону громадського порядку в Києві під час сьогоднішнього матчу Євро-2012 забезпечуватимуть від 3 до 7 тис. співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.
При цьому у главку міліції зауважили, що ця цифра корегуватиметься в залежності від оперативної ситуації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на НСК «Олімпійський» в рамках Євро-2012 гратимуть збірні Англії та Італії.
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