Сьогодні гостей київської фан-зони навчатимуть варити борщ

Сьогодні у київській фан-зоні Євро-2012 відбудеться день борщу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, майстри-кухарі не лише готуватимуть для охочих поласувати національною стравою, а й учитимуть, як правильно варити справжній український борщ.

Спробувати борщ можна буде у VIP-зоні, а також у пунктах харчування на території фан-зони.

Як повідомляв УНІАН, кількома днями раніше у фан-зоні відбувся день вареника – для відвідувачів був організований майстер-клас з ліплення вареників.