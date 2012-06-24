Сьогодні гостей київської фан-зони навчатимуть варити борщ
13:07, 24 червня 2012Спорт
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У неділю в київській фан-зоні Євро-2012 відбудеться день борщу.
Спробувати борщ можна буде у VIP-зоні, а також у пунктах харчування
Сьогодні у київській фан-зоні Євро-2012 відбудеться день борщу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, майстри-кухарі не лише готуватимуть для охочих поласувати національною стравою, а й учитимуть, як правильно варити справжній український борщ.
Спробувати борщ можна буде у VIP-зоні, а також у пунктах харчування на території фан-зони.
Як повідомляв УНІАН, кількома днями раніше у фан-зоні відбувся день вареника – для відвідувачів був організований майстер-клас з ліплення вареників.
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