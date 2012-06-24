Англійська футбольна асоціація подасть скаргу на ВВС за фільм про Україну

Англійська футбольна асоціація (FA) готує офіційну письмову скаргу на телеканал ВВС, який напередодні старту чемпіонату Європи з футболу 2012 року розгорнув кампанію, спрямовану на дискредитацію країн-господинь турніру.

Про це повідомляє Інформаційний центр Україна-2012 з посиланням на британське видання «Daily Mail».

У травні в програмі ВВС Panorama було продемонстровано фільм, в якому йшлося про проблеми расизму і футбольного хуліганства на стадіонах України і Польщі, а колишній гравець збірної Сол Кемпбелл радив англійцям уникнути поїздки до двох східноєвропейських країн.

Тим часом англійські фани, які прибули підтримати свою національну команду до Києва і Донецька, де «Леви» проводили свої матчі групового етапу Євро-2012, переконалися в 100% неправдивості матеріалів телевізійників, зазначається в повідомленні. Вболівальники з Англії неодноразово наголошували, що жодного разу не стикалися з проблемами, на яких було зроблено акцент у фільмі ВВС.

Керівництво FA переконане, що своїми непрофесійними діями англійські телевізійники позбавили національну команду значної частини підтримки вболівальників на матчах Євро-2012 в Україні.