Англійська футбольна асоціація подасть скаргу на ВВС за фільм про Україну
FA поскаржиться на ВВС за неправдиві матеріали про Україну.
Англійська футбольна асоціація (FA) готує офіційну письмову скаргу на телеканал ВВС, який напередодні старту чемпіонату Європи з футболу 2012 року розгорнув кампанію, спрямовану на дискредитацію країн-господинь турніру.
Про це повідомляє Інформаційний центр Україна-2012 з посиланням на британське видання «Daily Mail».
У травні в програмі ВВС Panorama було продемонстровано фільм, в якому йшлося про проблеми расизму і футбольного хуліганства на стадіонах України і Польщі, а колишній гравець збірної Сол Кемпбелл радив англійцям уникнути поїздки до двох східноєвропейських країн.
Тим часом англійські фани, які прибули підтримати свою національну команду до Києва і Донецька, де «Леви» проводили свої матчі групового етапу Євро-2012, переконалися в 100% неправдивості матеріалів телевізійників, зазначається в повідомленні. Вболівальники з Англії неодноразово наголошували, що жодного разу не стикалися з проблемами, на яких було зроблено акцент у фільмі ВВС.
Керівництво FA переконане, що своїми непрофесійними діями англійські телевізійники позбавили національну команду значної частини підтримки вболівальників на матчах Євро-2012 в Україні.