Сьогодні у фан-зоні розважатимуть барабанщиці і Президентський оркестр
09:41, 24 червня 2012Спорт
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У неділю, 24 червня в офіційній фан-зоні Євро-2012 у Києві відвідувачів розважатимуть виступи барабанщиць «Тайко драмерс» і Президентського оркестру.
Барабанщиці розважатимуть перед чвертьфіналом
Також запланована концертна програма за участю гуртів «Йошкін кот» та «Грозовська», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Завтра у Києві відбудеться останній чвертьфінальний матч. Гра між збірними Англії та Італії розпочнеться о 21.45 на НСК «Олімпійський». До півфіналу уже вийшли футбольні команди Німеччини та Португалії.
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