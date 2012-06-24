Сьогодні у фан-зоні розважатимуть барабанщиці і Президентський оркестр

Також запланована концертна програма за участю гуртів «Йошкін кот» та «Грозовська», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Завтра у Києві відбудеться останній чвертьфінальний матч. Гра між збірними Англії та Італії розпочнеться о 21.45 на НСК «Олімпійський». До півфіналу уже вийшли футбольні команди Німеччини та Португалії.