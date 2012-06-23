Євро-2012: Іспанія вийшла до півфіналу
23:35, 23 червня 2012Спорт
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Закінчився третій чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи з футболу
Хаві Алонсо забиває перший гол
Іспанія - Франція 2:0 (Хабі Алонсо 19, 90 пен.).
Забившиперший м'яч, іспанціповністювзялигру підконтрольі м'якоїїзасушили, позбавившифранцузівпрактичновсіхшансівпроходитидо воріт,асамічекалиможливостізловитисуперника.Такі вийшлонасамкінець гри: швидкийривокдо ворітспровокувавзахисникана порушення.
СуперникомІспаніївпівфіналінатійжеДонбас-Арені27 червня будеПортугалія
Завтрашнійпереможець київськогоматчу:Англія абоІталія,- складепаруНімеччинивпівфіналі28 червня вВаршаві.
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