Євро-2012: Іспанія вийшла до півфіналу

Закінчився третій чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи з футболу

Іспанія - Франція 2:0 (Хабі Алонсо 19, 90 пен.). Забившиперший м'яч, іспанціповністювзялигру підконтрольі м'якоїїзасушили, позбавившифранцузівпрактичновсіхшансівпроходитидо воріт,асамічекалиможливостізловитисуперника.Такі вийшлонасамкінець гри: швидкийривокдо ворітспровокувавзахисникана порушення. СуперникомІспаніївпівфіналінатійжеДонбас-Арені27 червня будеПортугалія



Завтрашнійпереможець київськогоматчу:Англія абоІталія,- складепаруНімеччинивпівфіналі28 червня вВаршаві.

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