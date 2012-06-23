Донецькі митники оформляють вболівальника за 3 секунди

Як повідомили УНІАН в прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, авіарейс з 220 уболівальниками було оформлено митниками в міжнародному аеропорту «Донецьк» за 10 хвилин. Жодного порушення митних правил цією категорією пасажирів митниками не було зафіксовано.

У повідомленні додали, що сьогодні в аеропорт «Донецьк» прибувають уболівальники з Іспанії, Франції, Англії, Польщі, Греції, Німеччини, Швейцарії.

Всього в день проведення матчу в Донецьку очікується 87 рейсів міжнародних рейсів із загальною кількістю пасажирів близько 6 тисяч осіб.