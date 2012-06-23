Житомир зібрав майже 200 тріатлоністів - чемпіонат України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського міськвиконкому, змагання триватимуть по 24 червня.

У чемпіонаті беруть участь майже 200 осіб (чоловіки та жінки), серед яких спортсмени з Вінниці та області, Києва, Чернігівської, Харківської областей.

У перший день змагань пройшли індивідуальні змагання, завтра відбудуться естафети.

Змагання включають у себе плавання - 1500 м, велогонку - 40 км та біг - 10 км.