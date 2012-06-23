Житомир зібрав майже 200 тріатлоністів - чемпіонат України
18:37, 23 червня 2012Спорт
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У Житомирі проходить Чемпіонат України із триатлону.
Змагання включають у себе плавання - 1500 м, велогонку - 40 км та біг - 10 км
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського міськвиконкому, змагання триватимуть по 24 червня.
У чемпіонаті беруть участь майже 200 осіб (чоловіки та жінки), серед яких спортсмени з Вінниці та області, Києва, Чернігівської, Харківської областей.
У перший день змагань пройшли індивідуальні змагання, завтра відбудуться естафети.
Змагання включають у себе плавання - 1500 м, велогонку - 40 км та біг - 10 км.
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