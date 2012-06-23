Тхір-віщун Фред «поставив» на Іспанію
18:21, 23 червня 2012Спорт
728
Тхір-віщун Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові "спрогнозував" результат матчу Іспанія - Франція, який відбудеться сьогодні, 23 червня, у Донецьку.
Фред не вірить у перемогу Французів
Як передає кореспондент УНІАН, перед тхором, як зазвичай, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь в третьому чвертьфіналі.
Вибір тваринки припав на збірну Іспанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter