Тхір-віщун Фред «поставив» на Іспанію

18:21, 23 червня 2012
Спорт
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Тхір-віщун Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові "спрогнозував" результат матчу Іспанія - Франція, який відбудеться сьогодні, 23 червня, у Донецьку.

Фред

Як передає кореспондент УНІАН, перед тхором, як зазвичай, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь в третьому чвертьфіналі.

Вибір тваринки припав на збірну Іспанії.

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