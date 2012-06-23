ЗМІ: Меркель приїде в Київ, якщо німці пройдуть у фінал Євро

Аби своєчасно потрапити на чвертьфінальну гру Німецької збірної у Гданську у п'ятницю Анґела Меркель навіть раніше завершила міні-саміт лідерів чотирьох країн єврозони у Римі, пише Німецька хвиля.

Після блискучої перемоги бундестім над греками з рахунком 4:2 канцлер хвилин на десять завітала до перевдягальні німецької збірної.

Вітаючи гравців, Меркель сказала, що приїде на фінальну гру 1 липня у Києві, якщо бундестім туди пройде.

"Вона привітала нас і, звичайно, сподівається, що ми і надалі матимемо успіх, бо тоді вона приїхала би і на фінал", - розповів менеджер німецької збірної Олівер Біргофф.

Щоправда, офіційно канцлер Меркель поки що не визначилася щодо візиту до Києва. Досі Меркель не побувала на жодному з трьох матчів, які збірна Німеччина провела в українських містах – у Львові та Харкові.