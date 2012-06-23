Італійські збірники прилетіли до Києва із дружинами і дітьми
15:03, 23 червня 2012Спорт
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Збірна Італії прибула до України. О 13.45 літак з італійцями на борту приземлився в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни).
Збірна Італії прилетіла до Києва, фото Олексій Фастовець
Зустрічати італійців в аеропорт прибув Надзвичайний та Повноважний Посол Італії в Україні Фабіо Фаббрі, повідомляє Україна-2012.
Першим з літака на українську земля ступив наставник «Сквадро Адзурри» Чезаре Пранделлі. Цікаво також, що до України футболісти команди прибули зі своїми сім’ями, навіть маленькими дітьми.
Після прильоту італійці відразу сіли у свій фірмовий автобус і вирушили до бази розташування.
Нагадаємо, у київському чвертьфіналі збірна Італії зіграє з командою Англії. Поєдинок відбудеться 24 червня на столичному стадіоні НСК «Олімпійський». Початок гри – 21.45.
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