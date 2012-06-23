Італійські збірники прилетіли до Києва із дружинами і дітьми

Зустрічати італійців в аеропорт прибув Надзвичайний та Повноважний Посол Італії в Україні Фабіо Фаббрі, повідомляє Україна-2012.

Першим з літака на українську земля ступив наставник «Сквадро Адзурри» Чезаре Пранделлі. Цікаво також, що до України футболісти команди прибули зі своїми сім’ями, навіть маленькими дітьми.

Після прильоту італійці відразу сіли у свій фірмовий автобус і вирушили до бази розташування.

Нагадаємо, у київському чвертьфіналі збірна Італії зіграє з командою Англії. Поєдинок відбудеться 24 червня на столичному стадіоні НСК «Олімпійський». Початок гри – 21.45.