Усі екстремали Києва зберуться в одному місці

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, урочисте відкриття фестивалю і двох нових майданчиків альтернативних видів спорту відбудеться о 12.30.

За словами начальника Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Володимира Вовка, під час фестивалю Free Games усі охочі зможуть не лише познайомитися з найактуальнішими альтернативними видами спорту, які існують у столиці, а й спробувати свій хист у різноманітних екстремальних майстер-класах.

«У День молоді у столиці відбудеться унікальний проект, який не має аналогів не лише в Україні, а й на теренах усього пострадянського простору. Київська міська влада підтримала дану ініціативу, в першу чергу для того, щоб молодь столиці мала можливість самореалізації та самовдосконалення у середовищі однодумців та здорового способу життя», – зазначив В.Вовк.

У день відкриття спортивно-музичного фестивалю екстремальних видів спорту Free Games на киян та гостей міста чекають: показові виступи з роликового спорту та на лінійній канатній дорозі, вінч-парк, а також відкриті чемпіонати Києва з армреслінгу, перетягування канату, гирьового спорту, дартсу, стрітболу, памп-треку, стріт-воркауту, біг-джампінгу, фрірангу, болдерінгу, слеклайну, скімборду, міні-футболу, флорболу і пляжного волейболу.

Крім того, з 16.00 глядачі та учасники свята зможуть побачити батл-брейкерів, біт-боксерів, реперів хіп-хоперів та діджеїв.

Також у музичній програмі візьмуть участь молодіжні гурти.