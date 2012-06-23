Арреола прорахував, що вигідніше не битися проти Кличка
08:47, 23 червня 2012Спорт
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Команда американського боксера Кріса Арреоли відмовилася від проведення поєдинку з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO Володимиром Кличком.
Бій Арреоли і Віталія Кличка за титул чемпіона світу за версією WBC в Лос-Анджелесі 26 вересня 2009 р.
Про рішення не проводити бій восени 2012 року повідомив у своєму чаті один з найавторитетніших боксерських інсайдерів Америки Ден Рафаель.
Причиною відмови Арреоли від цього поєдинку може бути впевненість команди Кріса в тому, що чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко завершить свою кар'єру після бою з Мануелем Чарром, запланованого на 8 вересня.
Якщо Віталій справді піде з боксу і залишить свій титул вакантним, його розіграють дві перші номера рейтингу WBC - а це саме Арреола - і російський боксер Денис Бойцов, повідомляє сайт Champion.
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