Арреола прорахував, що вигідніше не битися проти Кличка

Про рішення не проводити бій восени 2012 року повідомив у своєму чаті один з найавторитетніших боксерських інсайдерів Америки Ден Рафаель.

Причиною відмови Арреоли від цього поєдинку може бути впевненість команди Кріса в тому, що чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко завершить свою кар'єру після бою з Мануелем Чарром, запланованого на 8 вересня.

Якщо Віталій справді піде з боксу і залишить свій титул вакантним, його розіграють дві перші номера рейтингу WBC - а це саме Арреола - і російський боксер Денис Бойцов, повідомляє сайт Champion.