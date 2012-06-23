Азаров візьме на футбол онука
01:20, 23 червня 2012Спорт
530
У сім'ї прем'єр-міністра Миколи Азарова всі люблять футбол.
Про це голова уряду заявив сьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook.
"Ми всі в нашій сім'ї любимо футбол Але якщо говорити конкретно про онуків, то тільки один з них перебуває в тому віці, що можна вболівати за футбол І він буде зі мною на футболі Решта занадто маленькі Ким вони в житті будуть .... - їм вирішувати ", - зазначив М.Азаров. За його словами, він хотів би, щоб вони, насамперед, були гарними людьми і любили свою роботу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter