Азаров візьме на футбол онука

Про це голова уряду заявив сьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook.

"Ми всі в нашій сім'ї любимо футбол Але якщо говорити конкретно про онуків, то тільки один з них перебуває в тому віці, що можна вболівати за футбол І він буде зі мною на футболі Решта занадто маленькі Ким вони в житті будуть .... - їм вирішувати ", - зазначив М.Азаров. За його словами, він хотів би, щоб вони, насамперед, були гарними людьми і любили свою роботу.