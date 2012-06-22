УЄФА проплатить демонтаж фан-зони

Як інформує офіційний портал Львівської міської ради, про це заявив директор департаменту «Євро-2012» Олег Засадний.

За його словами, як тільки закінчаться всі події на фан-зоні, а це 1 липня, фан-зону почнуть демонтовувати.

“Це триватиме близько тижня. Експертна комісія зробить оцінку необхідних робіт і ці роботи фінансуватиме УЄФА. В бюджеті передбачено кошти на відновлення фан-зони, при цьому остаточна сума і збитки будуть відомі після того, як фан-зону демонтують”, - цитує слова О.Засадного прес-служба Львівської міськради.