Євро-2012: Греція красиво залишає чемпіонат
23:36, 22 червня 2012Спорт
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Закінчився другий чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу
Німеччина - Греція 4:2 (Лам 39, Хедіра 61, Клозе 67, Ройс 74 - Самарас 55, Салпінгідіс 89 пен.).
Німецьказбірнаблиснулаголами"вбитими" сильнимиударамизбудь-якихвідстаней:такзабитітри зїї чотирьохм'ячів іщеодин -головою післякутового.Греція,щомогла -зробила.
Нагадаємо, що вчорадопівфінальноїчастиниЄвро-2012 пройшлазбірнаПортугалії.ЇїсуперниквизначитьсязавтравДонецькувгріІспанії таФранції.
СуперникомНімеччинивпівфіналібудепереможецькиївськогоматчу 24червня:Англіяабо Італія.
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