Євро-2012: Греція красиво залишає чемпіонат

Закінчився другий чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу

Німеччина - Греція 4:2 (Лам 39, Хедіра 61, Клозе 67, Ройс 74 - Самарас 55, Салпінгідіс 89 пен.). Німецьказбірнаблиснулаголами"вбитими" сильнимиударамизбудь-якихвідстаней:такзабитітри зїї чотирьохм'ячів іщеодин -головою післякутового.Греція,щомогла -зробила. Нагадаємо, що вчорадопівфінальноїчастиниЄвро-2012 пройшлазбірнаПортугалії.ЇїсуперниквизначитьсязавтравДонецькувгріІспанії таФранції.



СуперникомНімеччинивпівфіналібудепереможецькиївськогоматчу 24червня:Англіяабо Італія.

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