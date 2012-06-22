Фред видав свій прогноз на сьогоднішній чвертьфінал Євро
19:55, 22 червня 2012Спорт
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Харківський "віщун" спрогнозував перемогу Німеччини у чвертьфіналі.
Фред "обіцяє" щастя німцям
Тхір Фред в офіційній фан-зоні на площі Свободи у Харкові зробив прогноз щодо результату матчу Німеччина - Греція, який відбудеться сьогодні, 22 червня, у Гданську.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.
Перед Фредом, як завжди, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у матчі чвертьфіналу. Вибір тхора припав на збірну Німеччини.
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