Збірна Іспанії прибула в Донецьк на чвертьфінал
16:38, 22 червня 2012Спорт
2525
23 червня на стадіоні «Донбас Арена» пройде чвертьфінальна гра між збірними Іспанії і Франції у рамках фінального туру Євро-2012.
|Збірна Іспанії вже в Донецьку
Сьогодні в Донецьк на чвертьфінальну гру Чемпіонату Європи з футболу прибула збірна Іспанії.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, в міжнародному аеропорту «Донецьк» іспанців зустрічали уболівальники. Вони прийшли з національними прапорцями і прапорами Іспанії, з транспарантами, які вітають іспанських футболістів.
В аеропорту команду зустрів також донецький міський голова Олександр Лук’янченко.
Після обміну вітаннями команда іспанців та її тренерський склад поїхали до місця дислокації в Донецьку – нового готелю «Вікторія», який розташований поряд із стадіоном «Донбас Арена».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter