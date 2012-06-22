Збірна Іспанії прибула в Донецьк на чвертьфінал

16:38, 22 червня 2012
Спорт
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23 червня на стадіоні «Донбас Арена» пройде чвертьфінальна гра між збірними Іспанії і Франції у рамках фінального туру Євро-2012.  

Збірна Іспанії

Сьогодні в Донецьк на чвертьфінальну гру Чемпіонату Європи з футболу прибула збірна Іспанії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, в міжнародному аеропорту «Донецьк» іспанців зустрічали уболівальники. Вони прийшли з національними прапорцями і прапорами Іспанії, з транспарантами, які вітають іспанських футболістів.

В аеропорту команду зустрів також донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

Після обміну вітаннями команда іспанців та її тренерський склад поїхали до місця дислокації в Донецьку – нового готелю «Вікторія», який розташований поряд із стадіоном «Донбас Арена».

 

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