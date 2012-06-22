Збірна Іспанії прибула в Донецьк на чвертьфінал

Сьогодні в Донецьк на чвертьфінальну гру Чемпіонату Європи з футболу прибула збірна Іспанії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, в міжнародному аеропорту «Донецьк» іспанців зустрічали уболівальники. Вони прийшли з національними прапорцями і прапорами Іспанії, з транспарантами, які вітають іспанських футболістів.

В аеропорту команду зустрів також донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

Після обміну вітаннями команда іспанців та її тренерський склад поїхали до місця дислокації в Донецьку – нового готелю «Вікторія», який розташований поряд із стадіоном «Донбас Арена».