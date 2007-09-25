Моурінью зізнався, що плакав після прощання з Челсі
Тренер досі вважає себе особливим
|Моурінью. Фото AFP
Моурінью, який проголосив себе "Особливим" у момент появи на "Стемфорд Бридж" у 2004 році, визнав, що як і раніше вірить у це твердження. "Кажучи, що я особливий, я ризикував, проте зараз є безліч людей, які підписалися б під цією заявою", - сказав Моурінью в інтерв`ю португальській газеті Maisfutebol.
"Я вважаю, що я як і раніше особливий. Я багато чого досяг, і це був фантастичний період у моїй кар`єрі. Я спробую забути все погане і згадувати тільки хороше, якого було нескінченно багато".
Моурінью, чиє місце зайняв Аврам Грант, визнав, що минулий тиждень став великим емоційним випробуванням, проте він стверджує, що завжди пам`ятатиме про свої взаємини з гравцями і уболівальниками команди.
"Так, я плакав, - сказав він. - Треба сказати, у мене була одна сім`я вдома і ще одна - на роботі. З гравцями і уболівальниками я завжди був в полюбовних відносинах. Я не забуду їх, а вони не забудуть мене".