Моурінью зізнався, що плакав після прощання з Челсі

Жозе Моурінью заявив, що як і раніше відчуває себе "особливим", і визнав, що плакав після свого відходу з "Челсі".

Моурінью, який проголосив себе "Особливим" у момент появи на "Стемфорд Бридж" у 2004 році, визнав, що як і раніше вірить у це твердження. "Кажучи, що я особливий, я ризикував, проте зараз є безліч людей, які підписалися б під цією заявою", - сказав Моурінью в інтерв`ю португальській газеті Maisfutebol.

"Я вважаю, що я як і раніше особливий. Я багато чого досяг, і це був фантастичний період у моїй кар`єрі. Я спробую забути все погане і згадувати тільки хороше, якого було нескінченно багато".

Моурінью, чиє місце зайняв Аврам Грант, визнав, що минулий тиждень став великим емоційним випробуванням, проте він стверджує, що завжди пам`ятатиме про свої взаємини з гравцями і уболівальниками команди.

"Так, я плакав, - сказав він. - Треба сказати, у мене була одна сім`я вдома і ще одна - на роботі. З гравцями і уболівальниками я завжди був в полюбовних відносинах. Я не забуду їх, а вони не забудуть мене".

Офіційний сайт ФК "Челсі"